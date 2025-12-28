МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мачадо отдала Трампу медаль Нобелевской премии мира

Американский президент и беглый политик провели первую личную встречу.
Тимур Юсупов 16-01-2026 00:20
© Фото: Jesus Vargas, dpa, Global Look Press

Самопровозглашенный лидер  венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что отдала президенту США Дональду Трампу свою медаль Нобелевской премии мира. Об этом она рассказала в беседе с журналистами после визита в Белый дом.

Обед с американским лидером стал первой личной встречей Мачадо и Трампа. По имеющейся информации, переговоры длились боле часа и прошли, со слов Марии Корины, «замечательно». Содержание беседы, тем не менее, осталось неизвестным.

В последнее время венесуэльская оппозиционерка активно борется с членами венесуэльского правительства за внимание президента США, стремясь обеспечить себе роль во власти в будущем. Сам же Трамп ранее заявлял, что Мачадо не обладает необходимыми качествами для управления страной и не имеет поддержки населения.

В самом же Нобелевском комитете отметили, что Нобелевская премия мира Марии Корины не будет принадлежать Трампу, даже если тот физически получит медаль - награду нельзя отозвать, разделить или передать другому. После объявления, кому она достанется, решение остается в силе навсегда.

#сша #Трамп #Дональд Трамп #венесуэла #нобелевская премия мира #Мария Корина Мачадо
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 