Мачадо отдала Трампу медаль Нобелевской премии мира

Самопровозглашенный лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что отдала президенту США Дональду Трампу свою медаль Нобелевской премии мира. Об этом она рассказала в беседе с журналистами после визита в Белый дом.

Обед с американским лидером стал первой личной встречей Мачадо и Трампа. По имеющейся информации, переговоры длились боле часа и прошли, со слов Марии Корины, «замечательно». Содержание беседы, тем не менее, осталось неизвестным.

В последнее время венесуэльская оппозиционерка активно борется с членами венесуэльского правительства за внимание президента США, стремясь обеспечить себе роль во власти в будущем. Сам же Трамп ранее заявлял, что Мачадо не обладает необходимыми качествами для управления страной и не имеет поддержки населения.

В самом же Нобелевском комитете отметили, что Нобелевская премия мира Марии Корины не будет принадлежать Трампу, даже если тот физически получит медаль - награду нельзя отозвать, разделить или передать другому. После объявления, кому она достанется, решение остается в силе навсегда.