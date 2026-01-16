МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Германия обвинила в подрыве «Северных потоков» иностранные спецслужбы

В связи с этим предполагаемого исполнителя теракта лишили функционального иммунитета.
Тимур Юсупов 16-01-2026 05:46
© Фото: Trond Larsen, ExpressenTt, Global Look Press

Германия пришла к выводам, что подрыв газопровода «Северный поток» был осуществлен спецслужбами одного из иностранных государств. Об этом стало известно из заключения федерального суда ФРГ по делу подозреваемого в теракте гражданина Украины Сергея Кузнецова.

Согласно опубликованным документам, предполагаемый диверсант участвовал в акте саботажа по поручению некой «иностранной спецслужбы». В связи с этим он был лишен так называемого функционального иммунитета - права на защиту от иностранной юрисдикции, который прекращает свое действие, если субъект действовал в рамках организованного акта насилия.

Также немецкий суд отклонил апелляцию Кузнецова, постановив, что обвиняемый не может рассчитывать на признание его действий законными, так как данное положение международного права не охватывает тайные операции, а уничтоженные трубопроводы, согласно закону, являлись частью гражданской инфраструктуры.

Напомним, что украинский гражданин Сергей Кузнецов, который подозревается в подрыве «Северных потоков», был задержан в Италии, после чего его экстрагировали в ФРГ.

