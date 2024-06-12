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В Крыму национализировали имущество украинской певицы Джамалы

Также в собственность государства перешли два земельных участка и жилое здание в Алуште, оформленные на родственников певицы.
Сергей Лебедев 2024-06-12 10:23:56
© Фото: Britta Pedersen, dpa, Global Look Press

В Крыму национализировали активы украинской певицы и победительницы «Евровидения» в 2016 году Сусаны Джамаладиновой, известной как Джамала. Об этом сообщил глава республиканского парламента Владимир Константинов.

«Под национализацию попало движимое и недвижимое имущество украинской певицы Джамалы», - цитирует его слова РИА Новости.

По словам Владимира Константинова, также в собственность государства перешли два земельных участка и жилое здание в Алуште, оформленные на родственников певицы.

Напомним, в ноябре прошлого года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Джамалу. На нее завели уголовное дело за распространение фейков о ВС РФ.

Ранее Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило певицу в розыск.

#в стране и мире #Крым #Украина #национализация #Джамала #Владимир Константинов
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