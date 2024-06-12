В Крыму национализировали имущество украинской певицы Джамалы

В Крыму национализировали активы украинской певицы и победительницы «Евровидения» в 2016 году Сусаны Джамаладиновой, известной как Джамала. Об этом сообщил глава республиканского парламента Владимир Константинов.

«Под национализацию попало движимое и недвижимое имущество украинской певицы Джамалы», - цитирует его слова РИА Новости.

По словам Владимира Константинова, также в собственность государства перешли два земельных участка и жилое здание в Алуште, оформленные на родственников певицы.

Напомним, в ноябре прошлого года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Джамалу. На нее завели уголовное дело за распространение фейков о ВС РФ.

Ранее Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило певицу в розыск.