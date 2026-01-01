МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ким Чен Ын поздравил с Новым годом несущих службу в России военных КНДР

Лидер страны пожелал им оставаться храбрыми ради «братского российского народа».
Тимур Юсупов 01-01-2026 06:42
© Фото: KCNA, XinHua, Global Look Press

Высший руководитель Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын поздравил с Новым годом военных своей страны, служащих в Российской Федерации. Слова генерального секретаря ЦК Трудовой партии страны передает издание aif.ru со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Глава КНДР поблагодарил военнослужащих за их храбрость и самоотверженность, отметив, что благодаря их отваге крепнут боевое братство, дружба и нерушимые союзнические отношения Кореи и РФ.

«Для меня нет большего желания, кроме того, чтобы вы все, товарищи, вернулись на Родину-мать целы и невредимы. Всегда будьте храбры за братский российский народ», — пожелал своим соотечественникам Ким Чен Ын.

Ранее председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин обменялся поздравлениями с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы государств торжественно отметили многолетнюю дружбу двух стран и выразили уверенность, что в скором времени на планете обязательно восторжествует мир. 

