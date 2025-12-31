МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями

Главы государств отметили неуклонно развивающееся сотрудничество двух стран.
Тимур Юсупов 31-12-2026 07:07
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Главы государств торжественно отметили многолетнюю дружбу двух стран и выразили уверенность, что в скором времени на планете обязательно восторжествует мир. Китайский лидер выразил Владимиру Владимировичу свои искрение поздравления и пожелал российскому президенту всего самого наилучшего.

В ответ Путин передал Си Цзиньпиню сердечные поздравления с наступающим праздником и выразил искреннюю надежду, что грядущий год принесет китайскому народу счастье и здоровье. Российский лидер также отметил, что в уходящем 2025 году РФ и КНР активно расширяли торгово-экономическое сотрудничество и неуклонно продвигались вперед.

Ранее Владимир Путин также поздравил с наступающим Новым годом, а также с прошедшим Рождеством американского президента Дональда Трампа и целый ряд западных глав государств и правительств.

#Китай #Россия #в стране и мире #Путин #Новый год #Владимир Путин #кнр #Си Цзиньпин #новогодние поздравления
