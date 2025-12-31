МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин в новогоднем обращении назвал Россию сильной и сплоченной семьей

Глава государства выразил надежду, что россияне смогут и дальше «созидать, добиваться поставленных целей и идти только вперед».
Глеб Владовский 31-12-2026 23:56
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин поздравил граждан РФ с новым 2026 годом. В своем видеообращении он подчеркнул необходимость рассчитывать на свои силы.

«Перед нами будущее, и, каким оно будет, во многом зависит от нас. Мы рассчитываем на свои силы, на тех, кто рядом, кто нам близок и дорог, и всегда сами готовы подставить плечо», - подчеркнул российский лидер.

Глава государства также выразил надежду, что россияне смогут и дальше «созидать, добиваться поставленных целей и идти только вперед». Он подчеркнул, что вся Россия - это одна семья, сильная и сплоченная.

«Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом! Верим в вас и вашу победу», - добавил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что миллионы россиян в эту новогоднюю ночь переживают за них. В заключение, он пожелал всем благополучия, счастья и «любви, которая вдохновляет».

#Новый год #Владимир Путин #новогоднее поздравление #2026 год
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 