Путин в новогоднем обращении назвал Россию сильной и сплоченной семьей

Президент России Владимир Путин поздравил граждан РФ с новым 2026 годом. В своем видеообращении он подчеркнул необходимость рассчитывать на свои силы.

«Перед нами будущее, и, каким оно будет, во многом зависит от нас. Мы рассчитываем на свои силы, на тех, кто рядом, кто нам близок и дорог, и всегда сами готовы подставить плечо», - подчеркнул российский лидер.

Глава государства также выразил надежду, что россияне смогут и дальше «созидать, добиваться поставленных целей и идти только вперед». Он подчеркнул, что вся Россия - это одна семья, сильная и сплоченная.

«Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом! Верим в вас и вашу победу», - добавил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что миллионы россиян в эту новогоднюю ночь переживают за них. В заключение, он пожелал всем благополучия, счастья и «любви, которая вдохновляет».