Компания из США потребовала от РФ 225 миллиардов долга времен Российской Империи

Россию просят признать обязательства по облигациям 1916 года.
Тимур Юсупов 16-01-2026 03:36
© Фото: Олег Ласточкин, РИА Новости

Инвестиционный фонд из США подал иск к РФ с требованием выплатить 225 миллиардов долларов, обещанных Российской Империей более ста лет назад. Согласно материалам суда, соответствующие облигации были выпущены в 1916 году.

По имеющейся информации, компания-истец просит федеральный суд США привлечь к делу Банк России, Министерство финансов и Фонд национального благосостояния.

«Noble Capital RSD требует признать за Россией обязательства по облигациям Российской империи, выпущенным в 1916 году. Истец настаивает, что задолженность по бумагам может быть погашена за счет суверенных активов России, заблокированных из-за санкций после 2014 и 2022 годов», - говорится в заявлении.

Интересы России в суде будет представлять американская юридическая фирма Marks&Sokolov, специализирующаяся на международных спорах с участием РФ. Официальных комментариев российской стороны пока не последовало. Сроки предварительных слушаний и дальнейшего рассмотрения дела также не оглашаются.

Ранее президент Соединенных Штатов заявлял, что в Евросоюзе пока не приняли решение насчет замороженных российских активов.

