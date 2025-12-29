Трамп: в ЕС пока не приняли решение по российским активам

Евросоюзе пока не приняли решение насчет замороженных российских активов. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

«Ничего из этого еще не было решено», - отметил он перед встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее издание Politico сообщило, что в Еврокомиссии царят уныние и опустошенность после провала саммита ЕC, из-за которого не удалась конфискация замороженных российских активов. После месяцев переговоров лидеры Евросоюза поставили исполнительную власть сообщества перед «суровой реальностью». Из-за нее ЕК пришлось отказаться от своих амбиций.