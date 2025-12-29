МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп: в ЕС пока не приняли решение по российским активам

Ранее сообщалось, что в ЕК царит уныние из-за неудачи с российскими активами.
Глеб Владовский 29-12-2026 00:09
© Фото: Daniel Torok US White House via Global Look Press

 Евросоюзе пока не приняли решение насчет замороженных российских активов. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

«Ничего из этого еще не было решено», - отметил он перед встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее издание Politico сообщило, что в Еврокомиссии царят уныние и опустошенность после провала саммита ЕC, из-за которого не удалась конфискация замороженных российских активов. После месяцев переговоров лидеры Евросоюза поставили исполнительную власть сообщества перед «суровой реальностью». Из-за нее ЕК пришлось отказаться от своих амбиций.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #евросоюз #замороженные активы РФ
