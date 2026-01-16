МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Небензя назвал позором и дешевым спектаклем доклад ООН по ситуации в Иране

Российский спикер назвал все происходящее в регионе очередным примером использования США методов цветных революций.
Тимур Юсупов 16-01-2026 02:09
© Фото: Photographer Lev Radin, Keystone Press Agency, Global Look Press

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал «позором, балаганом и дешевым спектаклем» представленные на заседании Совбеза доклады по вопросу ситуации в Иране. По словам российского спикера, США намеренно продолжают нагнетать напряженность и разжигать истерию, касательно обстановки в регионе.

Небензя отметил, что происходящее в Иране является ярким примером очередного применения отработанных Штатами методов проведения «цветных революций». Постпред указал на то, что в массовых беспорядках в стране используются специально обученные Западом провокаторы, единственной целью которых является превращение мирных акций протеста в кровопролитные попытки госпереворота.

Российский спикер также напомнил, что РФ призывает США прекратить вмешиваться в дела других государств и не заниматься подстрекательством к насильственному изменению конституционного строя Ирана. Москва остается на стороне Тегерана и выражает скорбь, в связи с гибелью невинных граждан.

Ранее Минобороны Ирана сообщало о том, что протестующие получают от США деньги за убийства, поджоги и нападения на полицейских. Ценники могут доходить до 3 500 доларов.

