Путин и Собянин осмотрели первый в России беспилотный поезд метро

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин осмотрели первый в России беспилотный поезд метро. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Состав отправился в путь по Большой кольцевой линии столичной подземки. Поезд поколения «Москва-2024» пока будет ездить без пассажиров, а в кабине процессы проконтролирует машинист.

После беспилотную технологию планируют испытать на новейшем поезде метро «Москва-2026». Как сообщил Собянин, первые поездки с пассажирами планируют запустить в 2027 году, а к 2030-му появится первая линия беспилотного метро.

В электродепо «Аминьевское» российский лидер также осмотрел другие гражданские беспилотные технологии.

В сентябре глава Москвы запустил движение первого в России беспилотного трамвая, следующего по маршруту метро «Щукинская» - улица Кулакова на северо-западе Москвы.