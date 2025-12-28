МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин и Собянин осмотрели первый в России беспилотный поезд метро

Состав будет курсировать по Большой кольцевой линии столичного метрополитена.
Константин Денисов 16-01-2026 21:24
© Фото: KremlinRussian, Telegram © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин осмотрели первый в России беспилотный поезд метро. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Состав отправился в путь по Большой кольцевой линии столичной подземки. Поезд поколения «Москва-2024» пока будет ездить без пассажиров, а в кабине процессы проконтролирует машинист.

После беспилотную технологию планируют испытать на новейшем поезде метро «Москва-2026». Как сообщил Собянин, первые поездки с пассажирами планируют запустить в 2027 году, а к 2030-му появится первая линия беспилотного метро.

В электродепо «Аминьевское» российский лидер также осмотрел другие гражданские беспилотные технологии.

В сентябре глава Москвы запустил движение первого в России беспилотного трамвая, следующего по маршруту метро «Щукинская» - улица Кулакова на северо-западе Москвы. 

#Москва #метро #Владимир Путин #Сергей Собянин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 