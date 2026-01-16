Медведев: более 422 тысяч человек подписали контракт с ВС РФ в 2025 году

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал количество военнослужащих, подписавших контракт с Минобороны страны в 2025 году.

«Контракт о прохождении военной службы заключили 422 704 человека. Это уже окончательные данные, которыми мы располагаем», - заявил Медведев на совещании по вопросам комплектования войск беспилотных систем.

По его словам, еще 32 тысячи человек пополнили ряды контрактников-добровольцев. Ранее Медведев анонсировал, что войска беспилотных систем станут одним из приоритетов для России в 2026 году, а работа по их комплектованию контрактниками - одним из ключевых направлений.

В ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент РФ Владимир Путин заявил, что желающих служить в войсках беспилотных систем столько, что Министерство обороны России вынуждено объявлять конкурс.