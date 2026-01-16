МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Тимошенко назвала режим Зеленского фашистским

Экс-премьер Украины предстала перед судом по делу о коррупции.
Константин Денисов 16-01-2026 14:57
© Фото: Volodymyr Tarasov, Keystone Press Agency, Global Look Press

Бывший премьер-министр Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала режим Владимира Зеленского фашистским. Об этом она сказала во время заседания суда по делу о коррупции.

Я буду на Украине до тех пор, пока страна не будет освобождена от этого, по сути, фашистского режима», - заявила Тимошенко.

Ранее сотрудники НАБУ задержали Тимошенко и провели обыски в офисах ее партии. Обнаруженную ими крупную сумму денег Тимошенко назвала личными сбережениями.

Также в распоряжении правоохранителей оказались записи ее разговоров с депутатами Верховной рады по вопросу оплаты за голосование по тем или иным вопросам. На это экс-премьер ответила, что голос на пленке явно не ее.

Тимошенко грозит тюремный срок от пяти до десяти лет. Вместе с тем на Украине ее считают одним из претендентов на президентское кресло в случае проведения в стране выборов.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе со «Звездой» объяснил, почему НАБУ заинтересовалось Тимошенко.

