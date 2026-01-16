МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Один из организаторов убийства посла РФ Карлова скрылся в Канаде

Находящийся в розыске преступник сменил имя перед бегством.
Константин Денисов 16-01-2026 18:15
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

Один из организаторов убийства посла России в Турции Андрея Карлова скрылся в Канаде под другим именем. Об этом сообщает 360.ru.

Мужчина смог избежать внимания со стороны местных властей. Он сменил свое настоящее имя Джемаль Караата на Салиха Аду. Являясь членом запрещенной в Турции организации, Караата попал в международный розыск по красному уведомлению.

Трагедия произошла десять лет назад, в 2016 году. Карлов был убит полицейским из Анкары Мевлютом Мертом Алтынташем, ликвидированным на месте преступления.

После гибели Карлова президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя России посмертно. В турецком МИД предполагали, что целью преступников было столкновение России и Турции.

#в стране и мире #расследование #Турция #Канада #Розыск #Посол РФ #Андрей Карлов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 