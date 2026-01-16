Один из организаторов убийства посла РФ Карлова скрылся в Канаде

Один из организаторов убийства посла России в Турции Андрея Карлова скрылся в Канаде под другим именем. Об этом сообщает 360.ru.

Мужчина смог избежать внимания со стороны местных властей. Он сменил свое настоящее имя Джемаль Караата на Салиха Аду. Являясь членом запрещенной в Турции организации, Караата попал в международный розыск по красному уведомлению.

Трагедия произошла десять лет назад, в 2016 году. Карлов был убит полицейским из Анкары Мевлютом Мертом Алтынташем, ликвидированным на месте преступления.

После гибели Карлова президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя России посмертно. В турецком МИД предполагали, что целью преступников было столкновение России и Турции.