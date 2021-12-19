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В МИД Турции рассказали о «ловушке» для Москвы и Анкары, устроенной организаторами убийства Карлова

Роман Захаров
08:14 19.12.2021
По мнению главы МИД Турции, нападение на Андрея Карлова было террористическим актом, целью которого являлось разрушение дружбы между двумя странами.
В МИД Турции рассказали о «ловушке» для Москвы и Анкары, устроенной организаторами убийства Карлова
© Фото: State Duma Russia, Globallookpress
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Россия и Турция не попали в ловушку, которую подготовили для них организаторы убийства российского посла Андрея Карлова. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, отметив, что те, кто стоял за преступлением, ставили перед собой цель разрушить дружбу двух государств.

«Прошло пять лет после гибели посла Андрея Карлова в результате коварного убийства. Нападение на посла Карлова было атакой на турецко-российскую дружбу. Однако Турция и Россия не попали в эту ловушку. Поэтому те, кто хотел навредить турецко-российской дружбе, были разочарованы», - приводит РИА Новости слова министра иностранных дел Турции.

Чавушоглу подчеркнул, что нападение на Карлова было террористическим актом. Он также добавил, что «терроризм в его бесчеловечной жестокости не имеет расы, религии, языка».

Андрея Карлова застрелили 19 декабря 2016 года во время церемонии открытия в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Атаку на посла совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был сразу ликвидирован силами безопасности.

Обвинения в организации этого преступления впоследствии были предъявлены 28 подозреваемым, включая проживающему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который, однако, отказался их признавать. Позже суд в Анкаре огласил приговор по делу об убийстве посла РФ. Пятерых человек приговорили к пожизненному заключению, восемь получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, шестеро подсудимых были оправданы. Дела еще девятерых обвиняемых, которые до сих пор находятся в розыске, в том числе Гюлена, были выделены в отдельное производство.

Президент России Владимир Путин присвоил Андрею Карлову звание Героя России посмертно.

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