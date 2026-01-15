«Молнии» поразили пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области

Расчеты беспилотников «Молния-2» группировки войск «Восток» поразили пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Объекты, которые противник использовал для управления беспилотной авиацией, находились в застройке населенных пунктов и были оборудованы для работы расчетов БПЛА и размещения соответствующей техники.

Перед атакой операторы провели воздушную разведку и выявили позиции, задействованные в управлении дронами. После уточнения координат данные передали расчетам дронов «Молния-2», которые нанесли точечные удары по целям.

В результате были уничтожены сами пункты управления и технические средства, обеспечивавшие применение беспилотников. Это, по оценке военнослужащих, осложнило использование дронов ВСУ на данном участке и сократило возможности противника по их координации в зоне ответственности группировки «Восток».

Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что расчеты ударных беспилотных аппаратов «Молния-2» уничтожили опорные пункты и личный состав ВСУ в Запорожской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.