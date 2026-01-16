Гармаш привез подарки для детских садов Херсонской области

Народный артист России Сергей Гармаш доставил подарки дошкольным учреждениям Херсонской области. Их получили детские сады Генического и Новотроицкого районов. Эта инициатива стала частью программы помощи от фонда «Орион».

Уточняется, что детсады получили бытовую технику, новую посуду, кухонные принадлежности и спортивный инвентарь.

«Это места, где прошла моя молодость. По всем этим деревням и поселкам, в которых мы сегодня были, я здесь работал, работая в Херсонском театре кукол. Фонд услышал мою просьбу, и надеюсь, что я буду приезжать сюда чаще. И мы будем в силу своих возможностей улучшать эту территорию и радовать ее жителей культурными мероприятиями», - подчеркнул Гармаш.

Также сообщается, что в кинотеатрах города Геническ и поселка Новотроицкое состоялись три специальных показа комедии «Чебурашка 2» для детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Народный артист Сергей Гармаш лично выступил перед зрителями и рассказал, как проходили съемки фильма.

Гармаш добавил, что детей невозможно заставить грустить или радоваться - их реакция всегда искренна. Он подчеркнул, что дети его во время спецпоказов принимали «прямо со свистом и визгом», что свидетельствует о том, что кино получилось хорошим.

Ранее сообщалось, что народный артист России Эдгард Запашный, иллюзионист Сергей Сафронов, заслуженный артист России Дмитрий Куклачев, а также артисты цирка под руководством Ярослава Запашного выступили перед юными пациентами в клиниках Донецка. Это тоже стало возможным благодаря Фонду гуманитарных инициатив «Орион».