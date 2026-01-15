МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Число пострадавших при взрыве в Сыктывкаре выросло до 12 человек

Ранее сообщалось о девяти раненых.
Константин Денисов 15-01-2026 21:37
© Фото: komiproc, Telegram

Число пострадавших при взрыве светошумовой гранаты в учебном центре МВД России в Сыктывкаре выросло до 12 человек. Об этом сообщает Минздрав республики Коми.

«В республиканской больнице сейчас находится 7 пациентов, в городской эжвинской больнице 5 пациентов, из них 4 в очень тяжелом состоянии», - говорится в сообщении.

Оказание помощи пострадавшим контролирует лично глава регионального ведомства Ирина Кондратьева. По тем пациентам, которые находятся в тяжелом состоянии, местные медики ведут телемедицинские консультации с федеральными учреждениями здравоохранения.

За жизнь пациентов борются ведущие врачи республики. Контроль их состояния ведется круглосуточно.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших. Напомним, в результате инцидента в центре произошел пожар - загорелась крыша здания.

#взрыв #МВД #минздрав #пострадавшие #Коми #Сыктывкар
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 