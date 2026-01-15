Число пострадавших при взрыве в Сыктывкаре выросло до 12 человек

Число пострадавших при взрыве светошумовой гранаты в учебном центре МВД России в Сыктывкаре выросло до 12 человек. Об этом сообщает Минздрав республики Коми.

«В республиканской больнице сейчас находится 7 пациентов, в городской эжвинской больнице 5 пациентов, из них 4 в очень тяжелом состоянии», - говорится в сообщении.

Оказание помощи пострадавшим контролирует лично глава регионального ведомства Ирина Кондратьева. По тем пациентам, которые находятся в тяжелом состоянии, местные медики ведут телемедицинские консультации с федеральными учреждениями здравоохранения.

За жизнь пациентов борются ведущие врачи республики. Контроль их состояния ведется круглосуточно.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших. Напомним, в результате инцидента в центре произошел пожар - загорелась крыша здания.