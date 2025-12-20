Эксперт рассказал о схемах аферистов при аренде жилья на новогодние праздники

На новогодние праздники наблюдается рост аренды, а мошенники в своих объявлениях всегда стараются разместить очень красивые, заманчивые квартиры по низкой цене со скидками, чтобы заманить людей. При этом используются схемы различных видов, рассказала «Звезде» эксперт Мошеловки Алла Храпунова.

«Во-первых, мошенники могут размещать поддельные фотографии, которые на самом деле скомпилированы из других живых объявлений, но фактически эти квартиры никакого отношения не имеют и даже зачастую просто самой квартирами существует», - рассказала специалист.

Также по словам специалиста, мошенники могут сдать квартиру нескольким людям фактически на одно и то же время, однако сам «хозяин» квартиры исчезнет в тот момент, когда люди начнут заезжать.

«И третье, когда мошенники на самом деле не являются вообще владельцами этой квартиры и сдают фактически чужую квартиру. Сами они, например, арендуют ее на какое-то время и начинают сдавать нескольким людям», - сказала Храпунова.

Она предупредила, что во всех этих историях аферисты берут предоплату, и не всегда активно и быстро выходят на связь. Если же человек просит показать квартиру на видео, то это в основном именно запись, а не живой прямой эфир.

«Если вы бронируете через сервисы по объявлениям, то смотрите отзывы, смотрите оценку арендодателя. И площадки, в принципе, следят за качеством объявлений и за качеством отзывов. Если отзывы хоть какие-то там будут возмущенные, то, конечно, сразу объявление аннулируется. Не перечисляйте сразу всю сумму оплаты. Традиционно просят, например, за первые сутки», - посоветовала специалист, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Храпунова добавила. что если стоимость квартиры сильно отличается от стоимости, которая характерна для новогодних праздников, то стоит задуматься и перепроверить документы. Кроме того, она порекомендовала проверять собственника, арендодателя на предмет собственности в этой квартире. То есть необходимо прямо запросить выписку из ЕГРН, а также внимательно проверять, по каким реквизитам осуществляете перевод денежных средств.

Ранее правозащитница Екатерина Дуб предупредила россиян о схеме мошеннического обмана с помощью «Тайного Санты». При этом злоумышленники предлагают перейти по ссылкам, с помощью которых крадут личные данные, или предлагают бесплатные новогодние подарки.