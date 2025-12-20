МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт рассказал о схемах аферистов при аренде жилья на новогодние праздники

По словам специалиста, мошенники, в частности, сдают квартиру нескольким людям на одно и то же время, а сам «хозяин» квартиры исчезает в момент заезда.
Игнат Далакян 20-12-2025 17:13
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На новогодние праздники наблюдается рост аренды, а мошенники в своих объявлениях всегда стараются разместить очень красивые, заманчивые квартиры по низкой цене со скидками, чтобы заманить людей. При этом используются схемы различных видов, рассказала «Звезде» эксперт Мошеловки Алла Храпунова.

«Во-первых, мошенники могут размещать поддельные фотографии, которые на самом деле скомпилированы из других живых объявлений, но фактически эти квартиры никакого отношения не имеют и даже зачастую просто самой квартирами существует», - рассказала специалист.

Также по словам специалиста, мошенники могут сдать квартиру нескольким людям фактически на одно и то же время, однако сам «хозяин» квартиры исчезнет в тот момент, когда люди начнут заезжать.

«И третье, когда мошенники на самом деле не являются вообще владельцами этой квартиры и сдают фактически чужую квартиру. Сами они, например, арендуют ее на какое-то время и начинают сдавать нескольким людям», - сказала Храпунова.

Она предупредила, что во всех этих историях аферисты берут предоплату, и не всегда активно и быстро выходят на связь. Если же человек просит показать квартиру на видео, то это в основном именно запись, а не живой прямой эфир.

«Если вы бронируете через сервисы по объявлениям, то смотрите отзывы, смотрите оценку арендодателя. И площадки, в принципе, следят за качеством объявлений и за качеством отзывов. Если отзывы хоть какие-то там будут возмущенные, то, конечно, сразу объявление аннулируется. Не перечисляйте сразу всю сумму оплаты. Традиционно просят, например, за первые сутки», - посоветовала специалист, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Храпунова добавила. что если стоимость квартиры сильно отличается от стоимости, которая характерна для новогодних праздников, то стоит задуматься и перепроверить документы. Кроме того, она порекомендовала проверять собственника, арендодателя на предмет собственности в этой квартире. То есть необходимо прямо запросить выписку из ЕГРН, а также внимательно проверять, по каким реквизитам осуществляете перевод денежных средств.

Ранее правозащитница Екатерина Дуб предупредила россиян о схеме мошеннического обмана с помощью «Тайного Санты». При этом злоумышленники предлагают перейти по ссылкам, с помощью которых крадут личные данные, или предлагают бесплатные новогодние подарки.

#Мошенники #наш эксклюзив #аренда жилья #новогодние праздники #схема обмана
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 