Лукашенко внезапно поручил провести масштабную проверку ВС Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко внезапно поручил провести масштабную проверку в вооруженных силах страны. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича.
«Начата масштабная проверка вооруженных сил. Она будет носить комплексный характер и состоять из нескольких этапов. Мероприятия проверки имеют внезапный характер», - уточнил он.
По словам Вольфовича, Лукашенко лично будет принимать участие в проверке. При этом он сам будет определять, какие части и в какое время посетит.
Как сообщает БелТА, итогом проверки станет контрольный пробег военной техники до 15 километров.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии прошла торжественная церемония постановки на боевое дежурство подразделения, оснащенного подвижным грунтовым ракетным комплексом «Орешник».
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»