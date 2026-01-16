МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лукашенко внезапно поручил провести масштабную проверку ВС Белоруссии

Президент Белоруссии лично будет решать, куда и в какое время он нагрянет с проверкой.
Глеб Владовский 16-01-2026 14:25
© Фото: Александр Казаков, РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко внезапно поручил провести масштабную проверку в вооруженных силах страны. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича.

«Начата масштабная проверка вооруженных сил. Она будет носить комплексный характер и состоять из нескольких этапов. Мероприятия проверки имеют внезапный характер», - уточнил он.

По словам Вольфовича, Лукашенко лично будет принимать участие в проверке. При этом он сам будет определять, какие части и в какое время посетит.

Как сообщает БелТА, итогом проверки станет контрольный пробег военной техники до 15 километров.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии прошла торжественная церемония постановки на боевое дежурство подразделения, оснащенного подвижным грунтовым ракетным комплексом «Орешник».

 

#в стране и мире #проверка #белоруссия #Вооруженные силы #Александр Лукашенко
