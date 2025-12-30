«Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии

В Белоруссии прошла торжественная церемония постановки на боевое дежурство подразделения, оснащенного подвижным грунтовым ракетным комплексом «Орешник». Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

В рамках завершения воинского ритуала развода дежурных смен был торжественно поднят флаг Ракетных войск стратегического назначения России.

Перед началом несения службы специалисты пусковых расчетов, подразделений связи, охраны и энергоснабжения, а также водители-механики и техники ракетного комплекса прошли дополнительную подготовку с использованием современных учебных и тренажерных систем.

На территории Белоруссии заранее обеспечили необходимые условия как для выполнения боевых задач, так и для размещения российских военнослужащих.

В настоящее время личный состав подразделения приступает к освоению новых маршрутов и районов боевого патрулирования.

Ранее в Белоруссии уже были определены зоны, предназначенные для патрулирования комплекса «Орешник». Как отмечал заместитель министра обороны республики Павел Муравейко, данный мобильный ракетный комплекс способен переходить в боевую готовность в течение нескольких минут.



Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.