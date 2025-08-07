МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Хирурги госпиталя Бурденко извлекли осколок из бойца с помощью VR-технологий

Осколок застрял в позвоночнике военнослужащего, для его извлечения пришлось использовать технологию так называемой дополненной реальности.
Анастасия Авсюк 2025-08-07 22:33:02
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Ювелирную операцию провели в госпитале имени Бурденко. Хирурги удалили крупный осколок из позвоночника раненого участника спецоперации. Перед хирургом проекция позвоночника и все это благодаря очкам дополненной реальности. Работа предстоит кропотливая, ранение тяжелое. Боец попал под удар дрона, осколок задел спинной мозг.

Осколок в 7 мм нейрохирурги считают крупным. Его аккуратно достают «магнитом» - и все это через один небольшой разрез. Оперировать врачам помогают передовые технологии. Все в режиме реального времени.

Перед операцией пациенту провели компьютерную томографию, с помощью которой на теле сделали специальные метки. По ним создали цифровую модель позвоночника, которую потом загрузили в очки дополненной реальности. Хирург, надев их, видит точную проекцию скелета. Почти вся модель создается автоматически. Время требуется только на то, чтобы оценить, где и как глубоко засел осколок.

Травма спинного мозга, сама по себе, тяжелая, но военные хирурги дают благоприятный прогноз: пациент будет ходить. С такими сложными случаями в военном госпитале имени Бурденко сталкивались уже десятки раз. 

«Эта методология позволяет нам как бы не использовать активно рентген, то есть мы хорошо ориентируемся, минимально травмируем ткани окружающие. Когда мы оперируем с очками плюс эндоскопия, то через час мы уже поднимаем человека и на следующий день можем отпускать - выписывать», - поделился  главный нейрохирург Главного военно-клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко, доктор медицинских наук Шамиль Гизатуллин.

Позади у Владислава Масленикова несколько сложных операций. Во время штурма его группа попала под атаку дронами. Осколок пробил череп. После зачистки опорного пункта противника боец с трудом добрался до своих и потерял сознание.

«Я вышел из комы - левая сторона была парализована. Я снова научился ходить и есть. До этого я всего этого не мог», - признался военнослужащий Владислав Маслеников.

Врачи смогли, кажется, невозможное - поставить Владислава на ноги. Он уже готов к выписке.

#госпиталь Бурденко #Операция #хирурги #осколок #VR-очки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 