Хирурги госпиталя Бурденко извлекли осколок из бойца с помощью VR-технологий

Ювелирную операцию провели в госпитале имени Бурденко. Хирурги удалили крупный осколок из позвоночника раненого участника спецоперации. Перед хирургом проекция позвоночника и все это благодаря очкам дополненной реальности. Работа предстоит кропотливая, ранение тяжелое. Боец попал под удар дрона, осколок задел спинной мозг.

Осколок в 7 мм нейрохирурги считают крупным. Его аккуратно достают «магнитом» - и все это через один небольшой разрез. Оперировать врачам помогают передовые технологии. Все в режиме реального времени.

Перед операцией пациенту провели компьютерную томографию, с помощью которой на теле сделали специальные метки. По ним создали цифровую модель позвоночника, которую потом загрузили в очки дополненной реальности. Хирург, надев их, видит точную проекцию скелета. Почти вся модель создается автоматически. Время требуется только на то, чтобы оценить, где и как глубоко засел осколок.

Травма спинного мозга, сама по себе, тяжелая, но военные хирурги дают благоприятный прогноз: пациент будет ходить. С такими сложными случаями в военном госпитале имени Бурденко сталкивались уже десятки раз.

«Эта методология позволяет нам как бы не использовать активно рентген, то есть мы хорошо ориентируемся, минимально травмируем ткани окружающие. Когда мы оперируем с очками плюс эндоскопия, то через час мы уже поднимаем человека и на следующий день можем отпускать - выписывать», - поделился главный нейрохирург Главного военно-клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко, доктор медицинских наук Шамиль Гизатуллин.

Позади у Владислава Масленикова несколько сложных операций. Во время штурма его группа попала под атаку дронами. Осколок пробил череп. После зачистки опорного пункта противника боец с трудом добрался до своих и потерял сознание.

«Я вышел из комы - левая сторона была парализована. Я снова научился ходить и есть. До этого я всего этого не мог», - признался военнослужащий Владислав Маслеников.

Врачи смогли, кажется, невозможное - поставить Владислава на ноги. Он уже готов к выписке.