МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Франция предупредила США о финансовых проблемах при аннексии Гренландии

Глава Минфина Франции напомнил, что Вашингтон и Париж долгое время были союзниками.
Глеб Владовский 16-01-2026 11:17
© Фото: Julia WÃ�schenbach, dpa, Globallookpress

Если США примут решение об аннексии Гренландии, это будет чревато финансовыми проблемами. Такое заявление сделал глава Минфина Франции Ролан Лескюр.

«Гренландия - суверенная часть независимой страны, входящей в состав Евросоюза. Ее не следует оскорблять», - цитирует его слова 360.ru.

По словам Лескюра, Париж и Вашингтон долгое время были союзниками. А своими действиями в сторону Гренландии президент США Дональд Трамп рискует пересечь красную линию, пишет FT.

Ранее сообщалось, что Франция и Германия направят на остров войска на фоне заявлений американского лидера. Командование европейскими силами на территории острова будут осуществлять представители Дании.

#в стране и мире #Франция #сша #Гренландия #финансовые потери
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 