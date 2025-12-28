Франция предупредила США о финансовых проблемах при аннексии Гренландии

Если США примут решение об аннексии Гренландии, это будет чревато финансовыми проблемами. Такое заявление сделал глава Минфина Франции Ролан Лескюр.

«Гренландия - суверенная часть независимой страны, входящей в состав Евросоюза. Ее не следует оскорблять», - цитирует его слова 360.ru.

По словам Лескюра, Париж и Вашингтон долгое время были союзниками. А своими действиями в сторону Гренландии президент США Дональд Трамп рискует пересечь красную линию, пишет FT.

Ранее сообщалось, что Франция и Германия направят на остров войска на фоне заявлений американского лидера. Командование европейскими силами на территории острова будут осуществлять представители Дании.