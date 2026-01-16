МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин созвонился с президентом Ирана Пезешкианом после разговора с Нетаньяху

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Москва прилагает усилия для деэскалации ситуации в регионе.
Глеб Владовский 16-01-2026 13:25
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Исламской Республики Масудом Пезешкианом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В самое ближайшее время мы также проинформируем вас о результатах телефонного разговора с президентом Ирана», - сообщил он в беседе с журналистами.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что ситуация на Ближнем Востоке «весьма напряженная». Поэтому Путин прилагает все усилия, чтобы добиться ее деэскалации.

Ранее сообщалось, что российский лидер обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию в Иране. Стороны договорились поддерживать контакты на различных уровнях.

#в стране и мире #Иран #Владимир Путин #Дмитрий Песков #Масуд Пезешкиан
