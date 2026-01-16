Путин созвонился с президентом Ирана Пезешкианом после разговора с Нетаньяху

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Исламской Республики Масудом Пезешкианом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«В самое ближайшее время мы также проинформируем вас о результатах телефонного разговора с президентом Ирана», - сообщил он в беседе с журналистами.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что ситуация на Ближнем Востоке «весьма напряженная». Поэтому Путин прилагает все усилия, чтобы добиться ее деэскалации.
Ранее сообщалось, что российский лидер обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию в Иране. Стороны договорились поддерживать контакты на различных уровнях.
