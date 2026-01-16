МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Грады» разрушили укрытия ВСУ в Запорожской области

Противник оборудовал опорные пункты в жилых домах, подвальных помещениях, приспособив их под долговременные укрытия и позиции расчетов БПЛА.
16-01-2026 11:42
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Восток» нанесли удар по позициям противника в Запорожской области.

По данным Минобороны, огневое поражение было нанесено по объектам, оборудованным в застройке одного из населенных пунктов региона. Противник использовал жилые дома и подвальные помещения как опорные пункты, приспосабливая их под укрытия и позиции для расчетов беспилотников.

Цели были обнаружены в ходе воздушной разведки. Операторы беспилотных систем выявили укрепленные объекты, уточнили их координаты и передали данные артиллерийским подразделениям. После получения целеуказания расчеты РСЗО «Град» выдвинулись на огневые позиции и выполнили залп по обозначенным секторам.

В результате удара, как сообщается, были разрушены опорные пункты и долговременные укрытия, использовавшиеся противником на данном участке.

Ранее сообщалось, что расчеты РСЗО «Град» из состава группировки войск «Восток» нанесли удар по укрепленным позициям ВСУ в Днепропетровской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #РСЗО #Град #запорожская область
