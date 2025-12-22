Истребитель ВВС США перехватил самолет в небе над резиденцией Трампа

Истребитель ВВС США перехватил самолет в небе над Палм-Бич, где расположена резиденция президента США Дональда Трампа. Об этом передает командование космической обороны Северной Америки.

Сообщается, что самолет вошел в ограниченное для полетов воздушное пространство. По данным командования, ситуацию разрешили спокойно.

«Сегодня утром истребитель F-16 командования NORAD перехватил самолет, который вошел в запретное воздушное пространство над Палм-Бич. Ситуация была спокойно разрешена», - говорится в публикации.

В конце ноября текущего года в Палм-Бич уже поднимали истребитель. Причина все та же – вход гражданского самолета в ограниченное для полетов воздушное пространство над резиденцией Трампа.