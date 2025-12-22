МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Истребитель ВВС США перехватил самолет в небе над резиденцией Трампа

Гражданский самолет вошел в ограниченное для полетов воздушное пространство.
Виктория Бокий 22-12-2025 03:18
© Фото: war.gov

Истребитель ВВС США перехватил самолет в небе над Палм-Бич, где расположена резиденция президента США Дональда Трампа. Об этом передает командование космической обороны Северной Америки.

Сообщается, что самолет вошел в ограниченное для полетов воздушное пространство. По данным командования, ситуацию разрешили спокойно.

«Сегодня утром истребитель F-16 командования NORAD перехватил самолет, который вошел в запретное воздушное пространство над Палм-Бич. Ситуация была спокойно разрешена», - говорится в публикации.

В конце ноября текущего года в Палм-Бич уже поднимали истребитель. Причина все та же – вход гражданского самолета в ограниченное для полетов воздушное пространство над резиденцией Трампа.

#истребитель #сша #Дональд Трамп #ВВС США #резиденция #палм-бич #штат флорида
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 