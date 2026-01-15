За две недели января российские войска освободили восемь населенных пунктов

С начала года российские войска в зоне специальной военной операции освободили восемь населенных пунктов. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, под наш контроль перешло более 300 квадратных километров территории.

Напомним, начальник Генштаба посетил пункт управления группировкой войск «Центр». Он заслушал доклады о ходе выполнения боевых задач.

