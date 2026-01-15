МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
За две недели января российские войска освободили восемь населенных пунктов

По словам Валерия Герасимова, под контроль ВС РФ перешло более 300 квадратных километров территории.
15-01-2026 08:08
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

С начала года российские войска в зоне специальной военной операции освободили восемь населенных пунктов. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, под наш контроль перешло более 300 квадратных километров территории.

«За две недели января освобождено восемь населенных пунктов и под наш контроль перешло более 300 кв. км территории», - сказал Герасимов.

Напомним, начальник Генштаба посетил пункт управления группировкой войск «Центр». Он заслушал доклады о ходе выполнения боевых задач.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#ВС РФ #валерий герасимов #Генштаб
