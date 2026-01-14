МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Над Россией за ночь сбили 48 украинских беспилотников

Средства ПВО сработали в Ростовской, Брянской, Белгородской, Курской областях, Ставропольском крае и Республике Крым.
14-01-2026 07:25
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие ночью сбили над регионами РФ 48 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 23.00 мск 13 января до 07.00 мск 14 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что 25 беспилотников перехватили над территорией Ростовской области, 13 - в Ставропольском крае, а также пять - в районе Брянской области. Еще три БПЛА сбили над территорией Республики Крым и по одному - в Белгородской и Курской областях.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 12 января за четыре часа сбили 56 БПЛА ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #пво #дроны всу
