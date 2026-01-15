МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
СБ ООН проведет заседание по ситуации в Иране

Запрос на брифинг сделали в постпредстве США.
Глеб Владовский 15-01-2026 06:32
© Фото: Zhang Fengguo, XinHua, Globallookpress

Совет Безопасности ООН проведет в четверг, 15 января, в 23.00 мск заседание по ситуации в Иране. Об этом сообщили в пресс-службе постпредства Сомали при всемирной организации.

Напомним, постоянный представитель Сомали при ООН Абукар Дахир Осман выполняет обязанности председателя Совета Безопасности в течение января 2026 года.

«Председательство по запросу США намерено назначить брифинг по ситуации в Иране с пунктом повестки "Обстановка на Ближнем Востоке"», - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп внезапно изменил свою публичную риторику касательно ситуации с попытками государственного переворота в Иране. В ходе беседы с журналистами политик отметил, что ему стало известно о прекращении гибели митингующих в ходе массовых протестов, в связи с чем вариант применения силы против Тегерана может быть снят с рассмотрения.

#в стране и мире #сша #Иран #сомали #заседание СБ ООН
