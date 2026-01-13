МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Гренландии сделали выбор между США и Данией

Остров хочет остаться под юрисдикцией Копенгагена.
Константин Денисов 13-01-2026 19:38
© Фото: Reinhard Pantke, httpimagebroker.com#search, Globallookpress

Гренландия не хочет становиться частью США. Об этом заявил глава гренландского правительства Йенс-Фредерик Нильсен на пресс-конференции.

«Если нам придется выбирать между США и Данией прямо сейчас, мы выберем Данию», - сказал Нильсен.

Он объяснил, что Гренландия остается частью НАТО, но ее нельзя продать или купить. Нильсен призвал население объединиться, поскольку сейчас не время для раскола.

Юридически Гренландия является частью Дании. По договору 1951 года между странами США несет обязательства по защите острова от внешней агрессии.

Ранее председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп, покушаясь на Гренландию, преследует экономическую выгоду.

#сша #Дональд Трамп #Гренландия #Дания
