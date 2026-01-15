NewsNation: США перебрасывают на Ближний Восток ударную авианосную группу

Ударная группа, состоящая из авианосцев ВМС США направляется в сторону Ближнего Востока. Об этом сообщает американская телеведущая Келли Майер.

«США перемещают авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования», - написала на своей странице в соцсети Х журналистка канала NewsNation.

Если верить информации, полученной Майер из ее источников, на передислокацию вооруженных сил США к месту назначения понадобится около недели.

Ранее сообщалось, что Британия вслед за США эвакуирует военных с авиабазы в Катаре из-за эскалации ситуации в регионе.