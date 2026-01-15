МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

NewsNation: США перебрасывают на Ближний Восток ударную авианосную группу

На передислокацию может уйти до одной недели.
Тимур Юсупов 15-01-2026 03:30
© Фото: war.gov

Ударная группа, состоящая из авианосцев ВМС США направляется в сторону Ближнего Востока. Об этом сообщает американская телеведущая Келли Майер.

«США перемещают авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования», - написала на своей странице в соцсети Х журналистка канала NewsNation.

Если верить информации, полученной Майер из ее источников, на передислокацию вооруженных сил США к месту назначения понадобится около недели.

Ранее сообщалось, что Британия вслед за США эвакуирует военных с авиабазы в Катаре из-за эскалации ситуации в регионе.

#в стране и мире #сша #Ближний Восток #ВМС США #армия США #авианосцы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 