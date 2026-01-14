МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Британия вслед за США эвакуирует военных с авиабазы в Катаре

Власти Соединенного Королевства приняли соответствующее решение из-за эскалации ситуации в регионе.
Константин Коковешников Константин Денисов 14-01-2026 20:52
© Фото: gov.uk © Видео: ТРК «Звезда»

Великобритания эвакуирует своих военных с авиабазы в Аль-Удейд в Катаре. Об этом сообщает iPaper.

Отмечается, что речь идет о части военнослужащих, а не о всем контингенте. Такое решение было принято в связи с эскалацией ситуации в регионе.

Ранее аналогичное решение приняли власти США. Они объяснили это тем, что в июне 2025 года Иран ударил именно по этой базе в ответ на действия Израиля.

Представители минобороны Британии отказались от комментариев, сославшись на безопасность своих военнослужащих.

Ранее иранское постпредство предрекло США провал в случае военной агрессии.

#в стране и мире #сша #военные #Иран #Великобритания #катар #эвакуация
