Иран полностью закрыл свое воздушное пространство

Иран выпустил срочное авиационное извещение для лётного и технического персонала о закрытии всего воздушного пространства над страной. Об этом сообщил официальный аккаунт веб-сервиса для отслеживания положения воздушных судов Flightradar24 в соцсети Х.

По имеющейся информации, запрет на полеты продлится около двух часов. Небо над страной останется открытым лишь для небольшого числа международных авиарейсов. За несколько часов до этого местный телеканал Al Hadath сообщал о закрытии воздушного пространства Ирана для самолетов, летящих со стороны Ирака.

Ранее стало известно, что Британия вслед за США эвакуирует военных с авиабазы в Катаре из-за эскалации ситуации в регионе.