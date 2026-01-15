МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Иран полностью закрыл свое воздушное пространство

Ограничения продлятся как минимум два часа.
Тимур Юсупов 15-01-2026 02:41
© Фото: Sha Dati, XinHua, Global Look Press

Иран выпустил срочное авиационное извещение для лётного и технического персонала о закрытии всего воздушного пространства над страной. Об этом сообщил официальный аккаунт веб-сервиса для отслеживания положения воздушных судов Flightradar24 в соцсети Х.

По имеющейся информации, запрет на полеты продлится около двух часов. Небо над страной останется открытым лишь для небольшого числа международных авиарейсов. За несколько часов до этого местный телеканал Al Hadath сообщал о закрытии воздушного пространства Ирана для самолетов, летящих со стороны Ирака.

Ранее стало известно, что Британия вслед за США эвакуирует военных с авиабазы в Катаре из-за эскалации ситуации в регионе.

