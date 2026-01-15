ФСБ разоблачила британского шпиона, которого заслали в Россию под прикрытием работника посольства. Его лишили дипломатической аккредитации и высылают из страны. После выявления агента британских спецслужб наш МИД вызвал временную поверенную в делах Великобритании и заявил ей решительный протест.

В 10 утра, как и планировалось, к зданию российского МИДа подъезжает авто представительского класса с британским флагом. Прибыла временная поверенная в делах Великобритании. О вызове дипломата сообщили накануне вечером без указания повода.

В это же время ФСБ сообщает о разоблачении агента британских спецслужб, который работал в России под прикрытием. 46-летний Самюэль Дэвис. Известно, что пять лет назад в Уэльсе он был директором компании, которая занималась инженерными работами. А в посольстве Великобритании в Москве занимал должность второго секретаря административно-хозяйственного отдела.



Дэвиса лишили аккредитации - и теперь он должен покинуть страну в двухнедельный срок. Это отмечается и в сообщении нашего Министерства иностранных дел:

«Вновь было подчеркнуто, что в Москве не потерпят деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб. Сделано также предупреждение о том, что в случае если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный "зеркальный" ответ»

Британских шпионов высылают из России регулярно. В марте прошлого года домой отправили второго секретаря посольства Алкеша Одедру и мужа первого секретаря Майкла Скиннера. ФСБ выяснила, что они указали ложные данные для въезда в Россию и пытались проводить в нашей стране разведывательно-подрывную работу. А в сентябре 2024-го выслали сразу шестерых британских шпионов. Тогда сообщалось, что сотрудники посольства Великобритании занимались разведкой, вербовали наших соотечественников и готовили диверсии.

На Смоленской площади визит Дейни Долакии длился около 15 минут. Ей был заявлен решительный протест из-за сотрудника британской спецслужбы, работавшего под прикрытием. Когда поверенная выходила из здания МИДа, на улице ее ждали десятки митингующих с плакатами. Охранники Долакии в панике пытались ее увести.

Около десяти минут Долакия не могла уехать от здания российского МИДа. Водитель сигналил, пытаясь заглушить и разогнать людей. Но протест против политики Лондона не завершился даже после того, как британский дипломат все-таки покинула Смоленскую площадь.

Британия продолжает обеспечивать киевский режим оружием. Из последнего: Лондон заявил, что специально для ВСУ создадут мощную баллистическую ракету, которая должна заменить американские ATACMS. Проект назвали Nightfall, что в переводе с английского означает «закат». По сообщениям западных СМИ, реализацию начали в прошлом году. Известно, что ракета (возможно не одна, а несколько) будет располагаться на мобильной платформе. Сможет нести 200-килограммовую боеголовку на расстояние более 500 километров. Время достижение цели - менее десяти минут и точность попадания до пяти метров.

«Появление новой системы оружия в распоряжении ВСУ никоим образом не меняет ход боевых действий. Но вопрос в количестве», - отметил военный обозреватель Дмитрий Корнев.

В месяц планируют производить с десяток таких снарядов. В рамках проекта Лондон объявил конкурс среди компаний ВПК на быстрое создание и запуск в серию этих ракет. Как сообщают, цена ракеты даже невысокая - около миллиона долларов. Заключение контрактов ожидается в марте.



Детали анонсировались в конце прошлой недели, когда министр обороны Британии приехал в Киев, где встречался с Зеленским и министром энергетики. После того, как Россия ответила на атаку Киева по резиденции президента Владимира Путина ударом «Орешника», выведя из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где в том числе, ремонтировали переданные Украине самолеты F-16 и МиГ-29, а также выпускались БПЛА большой и средней дальности.