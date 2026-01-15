МИД РФ выразил протест из-за выявления агента спецслужб Британии

Временной поверенной в делах Великобритании в России Дейни Долакии выразили протест в связи с выявлением агента спецслужб королевства, работавшего под прикрытием в посольстве. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Заявлен решительный протест в связи с полученными российскими компетентными органами сведениями о принадлежности одного из дипломатических сотрудников посольства к спецслужбам Великобритании», - говорится в заявлении ведомства.

В МИД России также подчеркнули, что не потерпят присутствия незарегистрированных сотрудников британских спецслужб. Кроме того, если Лондон продолжит эскалацию ситуации, Москва даст «зеркальный» ответ на эти действия.

Ранее сообщалось о выявлении агента британских спецслужб, работавшего в посольстве королевства. Отмечается, что МИД России принял решение о лишении аккредитации британца.