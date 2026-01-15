МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Девять человек пострадали при пожаре в центре подготовки МВД в Сыктывкаре

Четыре человека находятся в тяжелом состоянии.
Игнат Далакян 15-01-2026 15:02
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Девять человек пострадали при пожаре в сыктывкарском центре профподготовки МВД. Об этом сообщили «Звезде» в Минздраве Республики Коми.

«Один из них от госпитализации отказался, помощь ему оказана на месте. Четверо пострадавших направлены в Республиканскую клиническую больницу Коми. Остальные четверо доставлены в городскую больницу Эжвинского района», - рассказали в ведомстве. 

Уточняется, что четверо пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, в учебном центре Министерства внутренних дел в Сыктывкаре произошел пожар. Отмечается, что загорелась крыша.

В настоящий момент на месте работают 56 специалистов и 16 единиц техники. Точная причина произошедшего пока не установлена.

#пожар #пострадавшие #наш эксклюзив #Сыктывкар #центр подготовки МВД
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 