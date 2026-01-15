Девять человек пострадали при пожаре в центре подготовки МВД в Сыктывкаре

Девять человек пострадали при пожаре в сыктывкарском центре профподготовки МВД. Об этом сообщили «Звезде» в Минздраве Республики Коми.

«Один из них от госпитализации отказался, помощь ему оказана на месте. Четверо пострадавших направлены в Республиканскую клиническую больницу Коми. Остальные четверо доставлены в городскую больницу Эжвинского района», - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что четверо пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, в учебном центре Министерства внутренних дел в Сыктывкаре произошел пожар. Отмечается, что загорелась крыша.

В настоящий момент на месте работают 56 специалистов и 16 единиц техники. Точная причина произошедшего пока не установлена.