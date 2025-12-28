МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Во Франции объяснили причину красного глаза у Макрона

Глава государства вышел на публику с изрядным покраснением.
Константин Денисов 15-01-2026 20:17
© Фото: ТРК «Звезда»

В Елисейском дворце пришлось давать пояснения по состоянию глаза президента Франции Эммануэля Макрона. Во время выступления на военной базе Истр все заметили, что один глаз Макрона изрядно покраснел.

Сам президент отшутился по этому поводу, а соцсети заполонили версии, 90% которых были связаны с супругой французского лидера Брижит Макрон. Пользователи в шутку предположили, что она снова в прямом смысле приложила руку к произошедшему.

«Речь идет всего лишь о небольшом кровоизлиянии из сосуда в глазу. В этом нет ничего страшного», - рассказали в администрации Макрона газете Le Parisien.

Также там добавили, что никаких серьезных проблем у главы государства со здоровьем нет.

Во время своей речи перед военнослужащими Макрон заявил, что Европе нужно создать аналог «Орешника», чтобы чувствовать себя в безопасности, поскольку, в том числе, Франция находится в зоне досягаемости нового российского оружия.

#Франция #здоровье #эммануэль макрон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 