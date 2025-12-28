Во Франции объяснили причину красного глаза у Макрона

В Елисейском дворце пришлось давать пояснения по состоянию глаза президента Франции Эммануэля Макрона. Во время выступления на военной базе Истр все заметили, что один глаз Макрона изрядно покраснел.

Сам президент отшутился по этому поводу, а соцсети заполонили версии, 90% которых были связаны с супругой французского лидера Брижит Макрон. Пользователи в шутку предположили, что она снова в прямом смысле приложила руку к произошедшему.

«Речь идет всего лишь о небольшом кровоизлиянии из сосуда в глазу. В этом нет ничего страшного», - рассказали в администрации Макрона газете Le Parisien.

Также там добавили, что никаких серьезных проблем у главы государства со здоровьем нет.

Во время своей речи перед военнослужащими Макрон заявил, что Европе нужно создать аналог «Орешника», чтобы чувствовать себя в безопасности, поскольку, в том числе, Франция находится в зоне досягаемости нового российского оружия.