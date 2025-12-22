МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Роскомнадзоре допустили полную блокировку WhatsApp*

В Роскомнадзоре уточнили, что специально вводят ограничительные меры поэтапно, чтобы пользователи имели возможность перейти на другие мессенджеры.
Ян Брацкий 22-12-2025 18:20
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Мессенджер WhatsApp* (принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская) могут полностью заблокировать в России, если его руководство не начнет выполнять требования национального законодательства. Об этом заявили в Роскомнадзоре.

«Введение ограничений в отношении WhatsApp* будет продолжено. В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», - рассказали в ведомстве.

Главная претензия надзорного органа к мессенджеру - то, что его активно используют для организации терактов, вербовки боевиков и мошеннических преступлений. Сам мессенджер не принимает никаких мер для пресечения этого, полагают в Роскомнадзоре. В РКН напомнили, что специально вводят ограничительные меры поэтапно, чтобы пользователи имели возможность постепенно перейти на другие мессенджеры и не остаться без возможности общаться друг с другом. При этом в Роскомнадзоре рекомендовали переходить на отечественные платформы.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике и технологиям Сергей Боярский сообщил, что процесс импортозамещения WhatsApp* близится к успешному завершению. Благодаря стремительному развитию российской платформы МАХ все больше пользователей зарубежного мессенджера переходят на отечественную площадку, подчеркнул Боярский. Он напомнил, что американская компания, владеющая мессенджером, признана в России экстремистской и дальнейшего смысла «потакать» ей нет.

* Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#роскомнадзор #WhatsApp #мессенджер #Мах
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 