В Роскомнадзоре допустили полную блокировку WhatsApp*

Мессенджер WhatsApp* (принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская) могут полностью заблокировать в России, если его руководство не начнет выполнять требования национального законодательства. Об этом заявили в Роскомнадзоре.

«Введение ограничений в отношении WhatsApp* будет продолжено. В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», - рассказали в ведомстве.

Главная претензия надзорного органа к мессенджеру - то, что его активно используют для организации терактов, вербовки боевиков и мошеннических преступлений. Сам мессенджер не принимает никаких мер для пресечения этого, полагают в Роскомнадзоре. В РКН напомнили, что специально вводят ограничительные меры поэтапно, чтобы пользователи имели возможность постепенно перейти на другие мессенджеры и не остаться без возможности общаться друг с другом. При этом в Роскомнадзоре рекомендовали переходить на отечественные платформы.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике и технологиям Сергей Боярский сообщил, что процесс импортозамещения WhatsApp* близится к успешному завершению. Благодаря стремительному развитию российской платформы МАХ все больше пользователей зарубежного мессенджера переходят на отечественную площадку, подчеркнул Боярский. Он напомнил, что американская компания, владеющая мессенджером, признана в России экстремистской и дальнейшего смысла «потакать» ей нет.

* Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.