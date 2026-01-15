Путин назвал игнорирование интересов РФ одной из причин украинского кризиса

Президент России Владимир Путин назвал игнорирование законных и справедливых интересов России одной из причин конфликта на Украине. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на церемонии вручения верительных грамот вновь назначенным послам иностранных государств в Кремле.

«Кризис вокруг Украины стал прямым следствием многолетнего игнорирования справедливых интересов России и целенаправленного курса на создание угрозы нашей безопасности», - сказал Путин.

Ранее российский лидер заявил, что ситуация на международной арене ухудшается. На этом фоне он напомнил, что прочный мир требует ответственности и осознанного выбора.

В ходе церемонии Путину были вручены 34 грамоты новыми послами и представителями иностранных государств в России.