Путин: ситуация на международной арене все больше и больше деградирует

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в современном мире ухудшается. Об этом он сообщил во время церемонии вручения верительных грамот представителям иностранных государств в РФ.

«Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора. Актуальность этого очевидна. Особенно сейчас, когда ситуация на международной арене все больше и больше деградирует», - сказал российский лидер.

Мероприятие прошло в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Грамоты российскому лидеру вручили 34 вновь назначенных посла и другие представители иностранных государств.

Накануне глава государства провел телефонную беседу с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Ее главной темой стала ситуация в Венесуэле.