МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: ситуация на международной арене все больше и больше деградирует

Прочный мир требует усилий, отметил российский лидер.
Константин Денисов 15-01-2026 17:04
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в современном мире ухудшается. Об этом он сообщил во время церемонии вручения верительных грамот представителям иностранных государств в РФ.

«Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора. Актуальность этого очевидна. Особенно сейчас, когда ситуация на международной арене все больше и больше деградирует», - сказал российский лидер.

Мероприятие прошло в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Грамоты российскому лидеру вручили 34 вновь назначенных посла и другие представители иностранных государств.

Накануне глава государства провел телефонную беседу с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Ее главной темой стала ситуация в Венесуэле.

#Владимир Путин #Послы #верительные грамоты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 