Путин по телефону обсудил ситуацию в Венесуэле с президентом Бразилии

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил ситуацию вокруг Венесуэлы со своим бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран подчеркнули совпадение принципиальных подходов стран в том, что касается обеспечения государственного суверенитета и национальных интересов Боливарианской Республики.

«Путин и Лула да Силва договорились продолжать координацию усилий в интересах деэскалации в Латинской Америке и других регионах», - говорится в сообщении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал грубейшим нарушением международного права атаку США на Венесуэлу. По его мнению, этими действиями Вашингтон перечеркнул собственные усилия по внедрению глобализации.

Ранее сообщалось, что власти США рассчитывают получить полный контроль над венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA. Этими действиями Трамп намерен обрушить цены на нефть до отметки в $50 за баррель.