Москвичам пообещали мороз и солнце с четверга

В столичном регионе с четверга ожидается заметное похолодание, пик которого придется на выходные. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в комментарии RT.

Небольшой снег в Москве возможен в среду, после чего начнется усиление морозов.

«С четверга пойдет дело на нарастание холодов», - сказал Шувалов.

Синоптик уточнил, что наиболее низкие температуры ожидаются в выходные дни. В ночные часы по Московской области столбики термометров могут опускаться до -25 °C, в Москве - до -20 °C. Днем в регионе прогнозируется -18…-15 °C, в самой столице - до -15 °C.

При этом существенных осадков в ближайшие дни не ожидается: погода будет преимущественно морозной и солнечной. Также прогнозируется значительный рост атмосферного давления - к выходным оно может достигнуть 770–775 мм рт. ст., что близко к рекордным значениям.