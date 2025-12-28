МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Москвичам пообещали мороз и солнце с четверга

К выходным жителей столичного региона также ожидает рекордно низкое давление.
Анна Касаткина 14-01-2026 02:07
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В столичном регионе с четверга ожидается заметное похолодание, пик которого придется на выходные. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в комментарии RT.

Небольшой снег в Москве возможен в среду, после чего начнется усиление морозов.

«С четверга пойдет дело на нарастание холодов», - сказал Шувалов.

Синоптик уточнил, что наиболее низкие температуры ожидаются в выходные дни. В ночные часы по Московской области столбики термометров могут опускаться до -25 °C, в Москве - до -20 °C. Днем в регионе прогнозируется -18…-15 °C, в самой столице - до -15 °C.

При этом существенных осадков в ближайшие дни не ожидается: погода будет преимущественно морозной и солнечной. Также прогнозируется значительный рост атмосферного давления - к выходным оно может достигнуть 770–775 мм рт. ст., что близко к рекордным значениям.

#Москва #Погода #Московская область #солнце #прогноз #мороз #давление #Александр Шувалов
