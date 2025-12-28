МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дроноводы уничтожили украинские пикап, квадроцикл и две станции РЭБ

Объективный контроль с камер беспилотников подтверждает эффективность ударов и полное уничтожение выявленных объектов, задействованных ВСУ.
14-01-2026 10:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео боевой работы подразделений войск беспилотных систем. На кадрах показано, как расчеты FPV-дронов наносят точечные удары по технике и средствам противника в зоне проведения специальной военной операции.

В объективе бортовых камер дронов зафиксировано поражение пикапа и квадроцикла ВСУ, которые использовались для ротации личного состава. Техника двигалась по заснеженной местности и дорогам, однако была своевременно выявлена операторами беспилотников и уничтожена прямыми попаданиями.

Кроме того, на видео видно, как FPV-дроны заходят на замаскированные средства радиоэлектронной борьбы противника. После атаки две станции РЭБ были выведены из строя. Эпизоды демонстрируют подлет дронов на малой высоте, маневрирование между деревьями и точное поражение целей.

Ранее Минобороны России опубликовало видеозапись боевой работы расчетов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#бпла #спецоперация #Дроны-камикадзе #СВО #FPV-дроны
