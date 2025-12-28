В Кремле рассчитывают на скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

В Кремле рассчитывают на визит спецпосланника главы Белого дома Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Как только дата будет согласована, такой визит, мы надеемся, состоится», - ответил он на соответствующий вопрос.

Первым о том, что Уиткофф и Кушнер должны прилететь в российскую столицу для переговоров с президентом России Владимиром Путиным по Украине, сообщило агентство Bloomberg. По его информации, визит должен состояться в течение недели.

Ранее Песков заявил, что в Кремле полностью согласны со словами Трампа о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский тормозит процесс мирного урегулирования. Россия же остается открытой для дальнейших переговоров.