В Кремле согласились с Трампом в том, что Зеленский тормозит мирный процесс

В Кремле полностью разделяют позицию главы Белого дома Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский тормозит процесс мирного урегулирования на Украине. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь можно согласиться. Это действительно так», - сказал Песков.

Он снова подчеркнул, что Россия готова к дальнейшим переговорам. Ранее сообщалось, что в ближайшее время в Москву с визитом должны прибыть спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Ранее Трамп сообщил, что Москва согласна на сделку, однако все упирается в позицию Зеленского. Уиткофф и Кушнер должны обсудить с Владимиром Путиным гарантии безопасности для Киева.