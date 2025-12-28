МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Отстраненный от работы за оскорбление Трампа работник получил 500 тысяч долларов

Общее число пожертвований превысило 21 тысячу.
Глеб Владовский 15-01-2026 12:42
© Фото: Shawn Thew - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globllookpress

Оскорбивший президента США Дональда Трампа сотрудник завода получил за сутки 500 тысяч долларов пожертвований. Об этом сообщает aif.ru.

«Людям, сочувствующим работнику, предложили оказать финансовую помощь в связи с временным отстранением... Согласно информации платформы (для сбора средств. - Прим. ред.), за неполные сутки для него было собрано более 480 тысяч долларов», - говорится в материале.

Отмечается, что планируемая сумма составляет 800 тысяч долларов. В настоящее время общее количество пожертвований превысило 21 тысячу.

Ранее сообщалось, что во время визита Трампа на предприятие в Детройте неизвестный выкрикнул оскорбление в адрес главы государства. Президент США в ответ показал средний палец.

