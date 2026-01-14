МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В США отстранили работника завода, которому Трамп показал средний палец

Сотрудника завода отстранили от работы на время расследования этого инцидента.
Глеб Владовский 14-01-2026 06:56
© Фото: thejtlewis, Х © Видео: nicksortor, X

Президент США Дональд Трамп показал средний палец работнику завода, который оскорбил его. Видеофрагмент с жестом опубликован в Сети.

Инцидент произошел на осмотре американским лидером одного из предприятий в Детройте. Рабочий выкрикнул в его сторону обвинения в «защите педофилов». В ответ на это Трамп крикнул: «Пошел ты!» - и показал средний палец, продолжив дальше изучать завод.

Как сообщила газета Washington Post, 40-летний рабочий конвейера был отстранен от исполнения своих обязанностей за выкрики. В интервью изданию он подчеркнул, что не жалеет о своем поступке, который он связал с экономистом Джеффри Эпштейном.

Ранее сообщалось, что Трамп потребовал от Министерства юстиции публикации всех материалов из дела скандально известного финансиста, которые могут опозорить демократов.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #оскорбление #работник завода
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 