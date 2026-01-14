В США отстранили работника завода, которому Трамп показал средний палец

Президент США Дональд Трамп показал средний палец работнику завода, который оскорбил его. Видеофрагмент с жестом опубликован в Сети.

Инцидент произошел на осмотре американским лидером одного из предприятий в Детройте. Рабочий выкрикнул в его сторону обвинения в «защите педофилов». В ответ на это Трамп крикнул: «Пошел ты!» - и показал средний палец, продолжив дальше изучать завод.

Как сообщила газета Washington Post, 40-летний рабочий конвейера был отстранен от исполнения своих обязанностей за выкрики. В интервью изданию он подчеркнул, что не жалеет о своем поступке, который он связал с экономистом Джеффри Эпштейном.

Ранее сообщалось, что Трамп потребовал от Министерства юстиции публикации всех материалов из дела скандально известного финансиста, которые могут опозорить демократов.