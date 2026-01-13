Пленный из ВСУ раскрыл детали пиар-акции с флагом в Красноармейске

Пленный военнослужащий ВСУ Андрей Иванов рассказал подробности неудачной попытки провести показную акцию с украинским флагом в Красноармейске. Соответствующие кадры и комментарии опубликовало Минобороны России.

По словам пленного, командование ВСУ направило в город три группы по два человека. Их задачей была съемка видео с демонстрацией украинского флага на территории, находящейся под контролем российских подразделений, чтобы создать видимость присутствия ВСУ. Иванов, служивший в 155-й механизированной бригаде, сообщил, что каждая группа имела при себе рюкзак с флагом и комплектом гражданской одежды.

«Задача была в том, чтобы вывесить украинский флаг и продемонстрировать, что Покровск (украинское название Красноармейска. - Прим. ред.) находится под Украиной. Но у нас ничего не получилось, потому что дрон начал над нами кружить. Мы начали разбегаться», - поделился пленный.

Иванову удалось добежать до позиций российских военнослужащих, где он сдался в плен. Пленный также обратился к украинцам, заявив, что подобные акции не имеют смысла и лишь приводят к гибели людей. По его словам, попытки выдавать Красноармейск за город под контролем Украины не соответствуют реальности.

Другой украинский военнослужащий, Руслан Почтарь, попавший в плен в районе Красноармейска, заявил, что из нескольких групп, направленных для демонстративной установки украинского флага, выжила только одна.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.