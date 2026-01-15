МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Политолог: у ЕС нет сил и политической воли протестовать против агрессии США

Специалист отметил, что европейские страны лишь имитируют военное присутствие на острове.
Игнат Далакян 15-01-2026 11:44
© Фото: Rafael Bastante, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Европейцы не могут сами себе признаться в том, что главная угроза исходит не от России, а от США. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» политолог Владимир Шаповалов, комментируя отправку некоторыми странами Европы нескольких военнослужащих в Гренландию на фоне заявлений США.

По словам специалиста, европейские страны пытаются протестовать против агрессии со стороны Соединенных Штатов, но у них нет ни реальных сил, ни политической воли.

«Парадокс ситуации состоит в том, что они даже не обозначают врага, они боятся признаться, что врагом в данном случае выступают США. Ведь эти смешные европейские войска направлены якобы для защиты от России и Китая, а не для защиты от Соединенных Штатов. И в этом главная проблема Европы - в том, что они не могут даже сами себе признаться, что главная угроза исходит не от России, которая никогда не нападала и не нападет ни на Гренландию, ни на Данию, ни на другие европейские страны, а от США», - сказал политолог.

По его словам, некогда могущественная Европа с огромной армией сейчас направляет в Гренландию всего несколько офицеров, имитируя военное присутствие.

Ранее газета Bild сообщила, что Германия и Франция направят своих военных на территорию Гренландии на фоне заявлений США. Отмечается, что командование войсками на острове будут осуществлять представители Дании.

