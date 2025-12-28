ФСБ выявила агента спецслужб Великобритании в посольстве в Москве

В Москве выявили агента британских спецслужб, работавшего в посольстве королевства. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Выявлен незаявленный сотрудник британских спецслужб Дэвис Гарет Самьюэль, направленный в Россию под прикрытием должности второго секретаря», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что МИД России принял решение о лишении аккредитации британца. Ему предписано покинуть страну в течение двух недель.

Ранее в МИД России сообщили «Звезде», что вызвана временная поверенная в делах Британии в Москве Дейни Долакия.