«Лондон сеет смерть»: временную поверенную в делах Британии встретили с плакатами у МИД РФ

Дейни Долакия быстро прошла мимо журналистов и не стала отвечать на вопросы.
Игнат Далакян 15-01-2026 10:32
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Временная поверенная в делах Британии в Москве Дейни Долакия прибыла в Министерство иностранных дел России. У здания собралась толпа людей с плакатами: «Ваше оружие убивает», «Лондон сеет смерть», «Британия - страна-террорист».

Долакия быстро прошла мимо журналистов и не стала отвечать на вопросы.

Ранее в российском дипломатическом ведомстве заявили, что временная поверенная в делах Великобритании в Москве вызвана в МИД России. При этом там не уточнили причину.

До этого стало известно, что Британия планирует создать для Киева ракету Nightfall, способную бить на 500 км. Также ранее британский премьер Кир Стармер объявил, что после завершения боевых действий на Украине Лондон и Париж планируют разместить там свои военные базы.

